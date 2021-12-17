Доллар в августе: прогноз аналитиков

15:11 04 Август Киев, Украина

В августе курс доллара будет колебаться в пределах 27,5-28,5 грн/$. Такой прогноз сделали аналитики ГК Forex Club

Платежный баланс в июне был позитивным во многом за счет кредитного транша от МВФ, но уже в июле-августе он может быть дефицитным. По мнению аналитиков, сейчас значительное влияние на рынок оказывают нерезиденты, которые активно закрывали свои инвестиционные позиции в июле и выходили из украинских долговых бумаг. Не смотря на то, что сейчас отток капитала приостановился, он скоро хлынет с новой силой.

"После того как Нацбанк сохранил учетную ставку на уровне 6%, отток капитала приостановился, но, вероятно, ненадолго, и в августе выход нерезидентов продолжится, что будет давать на курс гривны", – отметил Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club.

Кроме этого в сентябре Украина по еврооблигациям должна выплатить $1,4 млрд, и накопления валюты по выплатам начнутся в августе. Также правительство параллельно с этим ведет переговоры с МВФ насчет очередного кредитного транша, который также запланирован на сентябрь.

Аналитики считают, что Национальный банк, вероятнее всего, продолжит выходить на межбанковский рынок с валютными интервенциями и, по их прогнозам, доллар может преодолеть июльский курсовой коридор 27,6-27,9 грн/$, и взлететь в цене до 28 грн/$.