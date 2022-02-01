Доллар теряет свои позиции в мире

13:57 14 Сентябрь Киев, Украина

На мировом рынке валют эксперты отметили общее падение доллара. Скорее всего это связано не только с карантинными ограничениями, но и напрямую зависит от стабильности экономики Соединенных Штатов Америки.

«Экономика Соединенных Штатов уже не будет тем локомотивом, которым была последние годы. Инвестиции, накопленные за это время, будут уходить из страны. Это будет давить на доллар и делать его более слабым», — объясняет аналитик Виталий Сивач.

По его словам, последние 5 лет доллар рос, потому что американские технологические компании привлекали инвестиции со всего мира. А высокая процентная ставка в долларах по сравнению с другими валютами поддерживала интерес инвесторов к госдолгу США.

Доверие к доллару падает из-за растущего двойного дефицита США. Это бюджетный дефицит и дефицит текущего счета. США гораздо больше импортируют, чем экспортируют.