Доллар теряет позиции на валютном мировом рынке

13:16 21 Сентябрь Киев, Украина

Относительно мировых валют доллар США дешевеет. Такую информацию, в понедельник, 21 сентября 2020 года отметили мировые экономические эксперты. Нестабильность американской экономики в условиях кризиса привели к падению позиций доллара.

Трейдеры ждут новых сигналов о прогрессе в переговорах законодателей по очередному пакету мер поддержки экономики, пишет Bloomberg. Кроме того, их внимание на этой неделе вновь направлено на председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла: во вторник он выступит в комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США на тему поддержки экономики в условиях пандемии коронавируса. В среду Пауэллу предстоит еще одно выступление в Палате представителей, а в четверг - в банковском комитете Сената.

Курс евро к доллару поднялся в ходе торгов до $1,1860 по сравнению с $1,1842 на закрытие предыдущей сессии. По данным газеты Financial Times, Европейский центральный банк (ЕЦБ) начал оценку своего ключевого антикризисного инструмента - программы выкупа активов Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), объем которой составляет на данный момент 1,35 трлн евро. В частности, ЕЦБ намерен оценить, как долго стоит продолжать эту программу, отмечают источники газеты.

Стоимость доллара относительно иены опустилась до 104,36 иены по сравнению с 104,57 иены в пятницу. Доллар теряет 0,2% в паре с фунтом стерлингов и 0,3% в паре с австралийской нацвалютой. Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), снизился на 0,1%. Более широкий WSJ Dollar Index теряет 0,2%.

Заявление президента США Дональда Трампа о поддержке сделки, предусматривающей переход популярного сервиса обмена короткими видео TikTok под контроль американских инвесторов, в том числе Oracle Corp. и Walmart Inc., поддержало аппетит к риску на финансовых рынках.

"Сделка все еще требует одобрения Пекина, однако опасения роста напряженности в отношениях США и Китая могут ослабнуть на некоторое время", - цитирует Dow Jones экспертов Maybank.

Доллар США подешевел на 0,4% в паре с сингапурским долларом, на 0,6% относительно южнокорейской воны и на 0,1% относительно юаня.