Доллар и евро просели в цене: курс валют на 24 июня

12:11 24 июня Киев, Украина

К открытию межбанка доллар рухнул, потеряв 10 копеек на покупке и 10 копеек на продаже. Евро упал на 20 копеек в покупке и на 23 копейки в продаже.

Напомним, что межбанк закрылся в диапазоне 27,3500−27,3800 грн/$. Торги по евро закрылись на уровне 32,7352−32,7711. Рублевый рынок закрылся котировками 0,3776−0,3783.



На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 27,20−27,45 гривны. Евро покупают по 32,35 гривны, продают по 32,80 гривны.



По данным валютного аукциона, на «черном» рынке доллар торгуется по 27,25−27,38 гривны, евро — 32,42−32,67 гривны.