Долги за коммуналку: новые штрафы для украинцев

13:03 18 Август Киев, Украина

Украинский парламент получил законопроект для рассмотрения. Документ предлагает ввести пеню за неуплату коммунальных начислений. Так, не оплачивая услуги украинцы могут получить пеню до 50% выше долга.

Пеню хотят поднять в 20 раз, при том, что на данный момент долги граждан Украины достигают 64 миллиардов гривен. Если не платить год за коммунальные услуги 0 пеня набежит в 20-процентном размере, если больше двух лет — 30 процентов, три года — 50 процентов. В комитете парламента по вопросам соцполитики утверждают, что такое новые нормы необходимы для того, чтобы коммунальщики могли предоставлять качественные услуги.

Также из-за долгов могут ограничить выезд за границу и отобрать право на вождение машины. Как только рассчитаетесь с долгами, вам все вернут. Новый закон гласит, что долги должен будет выбивать сам поставщик через исполнительную службу или суд.

Напомним, что украинцы задолжали государству более 62 миллиардов гривен за предоставление жилищно-коммунальных услуг. При этом стоит учитывать, что в нашей стране есть такое понятие, как «пеня». Однако парламентарии сейчас предлагают исключить такое правило и отменить пеню.