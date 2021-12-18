Долги украинцев за ЖКХ: реальные цифры за январь 2021

Государственный комитет статистики опубликовал отчет о росте долгов ЖКХ за январь 2021 года. Согласно данным, долги украинцев составляют 81 млрд гривен. В январе 2021 года прирост отмечен в размере 7,4 млрд гривен.

За поставки и распределение природного газа население задолжало 34,4 млрд грн. (+2,9 млрд грн в месяц); за поставку тепловой энергии и горячей воды – 26,6 млрд грн. (+2,5 млрд грн); за поставку и распределение электроэнергии – 7,7 млрд. грн. (+ 1,6 млрд грн).

Централизованное водоснабжение и водоотвод – 5,9 млрд грн. (+200 млн. грн); управления многоквартирным домом – 5,3 млрд. грн. (+200 млн. грн); предоставление услуг по вывозу бытовых отходов – 1,1 млрд. грн (не изменилось).

В январе население оплатило за ЖКУ 23,9 млрд грн, или 77,7% начисленных за этот период сумм.