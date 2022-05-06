Долги по ЖКХ: штрафовать будут даже инвалидов

В парламенте еще с 17 ноября стоит на регистрации скандальный законопроект. Согласно документу, поданному Главой профильного комитета по вопросам социальной политики Галиной Третьяковой, за коммунальные долги у украинцев будут отбирать жилплощадь.

Законопроект №3613 подали в Раду еще в июне этого года, а в сентябре он был включен в повестку дня, но тогда его притормозили. Учитывая широкий общественный резонанс, многие депутаты в открытую заявили, что не будут голосовать за этот проект.

Примут ли его в этот раз - пока неясно.

"По идее, проект написан на выполнение обязательств Украины перед МВФ, которые прописаны в меморандуме, - решение вопроса с долгами по коммуналке. Но непонятно, чем такие долги отличаются от другой задолженности. У нас действуют гражданско-правовые законодательные акты, прописывающие, как быть в случае хозяйственных долгов. При этом коммуналку выводят в отдельный закон, а долги за газ и воду приравнивают к алиментам. Но алименты - это долги родителей перед своими детьми. А долги по коммуналке касаются коммерческих компаний. Фактически государство выступает лоббистом коммунальных монополистов", - говорит глава профильной ассоциации Александр.

Эксперты не исключают вариант, что проект могут принять в первом чтении с условием его доработки ко второму чтению. Но фактически его нужно не дорабатывать, а полностью переписывать, ведь там что ни норма - то скандал.

В Раде обратили внимание на следующий нюанс: по проекту выбивание долгов касается всех потребителей, включая недееспособных или, к примеру, детей. Тогда как в законе о ЖКХ указано, что отвечают за долги только дееспособные лица, проживающие и/или зарегистрированные в квартире или доме. То есть фактически проект позволяет выбивать долги и забирать квартиры даже у инвалидов.