Долги по коммунальным счетам населению не спишут

08:00 11 Сентябрь Киев, Украина

Не смотря на тяжелые времена, кризис и высокий уровень безработицы, украинское правительство решило не идти на встречу населению. Долги по коммунальным услугам не будут списываться или сокращаться.

Долги населения за услуги ЖКХ, которые в период карантина выросли до 45 млрд грн, списываться не будут. Об этом заявила глава подкомитета по вопросам развития конкуренции и равных условий для бизнеса комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития Людмила Буймистер.

Глава профильного подкомитета рассказала, что ситуация на рынке коммунальных услуг усугубилась из-за пандемии и решения правительства не накладывать штрафы за просрочку на бытовых потребителей и запрета отключать им услуги.

"В этом году в принципе ситуация нестандартная из-за COVID и того решения, которое было принято правительством, чтобы позволить людям не платить за коммунальные услуги. Точнее, это была опция не накладывать штрафные санкции на бытовых потребителей за неуплату и запретить их отключение. Но это привело к тому, что много потребителей подумали, что это означает, что за коммунальные услуги можно не платить", – рассказала Буймистер.

Она подчеркнула, что неуплата населения за все коммунальные услуги уже достигла "заоблачной" суммы в 45 млрд грн. Поделать коммунальщики с неплательщиками ничего не могут - ни отключить их, ни начислить штрафы, при этом экономические возможности и у потребителей, и у самих предприятий ухудшаются.

"Эта проблема будет нарастать. Тут необходимы какие-то системные решения, но все они болезненные. Ведь даже после окончания карантина – эти долги "приросли" – и что с ними делать? Их нужно возвращать. Населению ведь не будет списываться эта задолженность", – считает нардеп.