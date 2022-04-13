Долги по коммуналке могут списать – Верховная Рада

Долги украинцев за коммунальные услуги, которые образовались за время карантина, могут списать за счет госбюджета. Это произойдет в том случае, если народные депутаты проголосуют за законопроект номер 4386.

16 ноября его в ВРУ подал депутат от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

В нем, согласно предложенным изменениям на период установления карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной болезни за счет средств Государственного бюджета Украины предлагается списать задолженность населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги.

Инициатор законопроекта утверждает, что карантинные ограничения нарушают конституционное право украинцев на достаточный жизненный уровень для себя и своей семьи, включающий достаточное питание, одежду, жилье. Ведь большинство доходов среднестатистическая семья тратит именно на оплату коммунальных услуг. А в условиях карантина, по словам Рабиновича, люди вынуждены выбирать между удовлетворением потребностей первой необходимости и оплатой услуг.