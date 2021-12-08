Долги по Евро 2012 еще не погашены - Немчинов

Евро-2012 давно закончилось, а долговые споры относительно него – еще продолжаются. Объекты недостроенные в рамках Государственной программы по проведению в Украине Евро-2012 в большинстве своем не оплачены. Так, 11 марта состоялось совещание с представителями Кабинета Министров по урегулированию данного вопроса.

Известно, что во время совещания заслушали отчет Госагентства, которое является правопреемником Госагентства Евро-2012.

В частности, был подготовлен документ, который даст возможность провести учет долговых обязательств, а также предложит пути их решения. Среди объектов, которые требуют решения вопросы с долгами — вторая очередь «Арена-Львов», стадион «Скиф» (Львов), зона гостеприимства НСК «Олимпийский».

Напомним, что согласно сообщению пресс-службы Фонда государственного имущества (ФГИ) Украины, ведомство приняло решение о приватизации целостного имущественного комплекса (ЦИК) госпредприятия «Харьковский завод шампанских вин» (ХЗШВ). Ранее сообщалось, что согласно решению Хозяйственного суда Киева, Государственное предприятие «Дирекция по строительству объектов к Евро-2012 во Львове» должно выплатить 127,6 млн грн в пользу ООО «Дорожное строительство «Альтком».