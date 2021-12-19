Долги перед шахтерами полностью погашены - Минэнерго

На состоявшемся брифинге, и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила журналистам, что министерство в полном объеме выплатило долги по заработной плате шахтерам из бюджета. Что касается оставшейся части, так называемого долга, то это сумма, зависящая от реализации угля.
Она подчеркнула, что оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.
Кроме того, по словам Буславец, Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.
Напомним, на начало июля в Украине задолженность по зарплатам перед шахтерами составляла 270 млн гривен. При этом протестующие возле Офиса президента горняки заявляли о долге в 1,2 млрд гривен.
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