Долги перед шахтерами полностью погашены - Минэнерго

На состоявшемся брифинге, и.о. главы Минэнерго Ольга Буславец заявила журналистам, что министерство в полном объеме выплатило долги по заработной плате шахтерам из бюджета. Что касается оставшейся части, так называемого долга, то это сумма, зависящая от реализации угля.

"За этот период удалось погасить задолженность по заработным платам из бюджета. Всего за полгода текущего было направлено на оплату государственным угольным предприятиям около 3 млрд гривен. Эти долги, которые остались – более 200 млн гривен – будут погашены в ближайшее время и будут возвращаться с реализации угольной продукции", – сказала Буславец.

Она подчеркнула, что оставшаяся задолженность касается реализации угольной продукции.

Кроме того, по словам Буславец, Минэнерго планирует провести модернизацию шахт в следующем году. По ее словам, чтобы модернизировать, надо понимать, какие шахты необходимо закрыть.

"Мы завершаем методологию, с помощью которой мы будем ранжировать шахты по их перспективности... В этом году я не вижу возможности, чтобы были вложены какие-то средства, что касается следующего года, конечно, мы будем закладывать такие планы", – отметила и.о. главы министерства.

Напомним, на начало июля в Украине задолженность по зарплатам перед шахтерами составляла 270 млн гривен. При этом протестующие возле Офиса президента горняки заявляли о долге в 1,2 млрд гривен.