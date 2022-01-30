Долги "АвтоКрАЗ" были проданы на аукционе - подробности

Фонд гарантированных вкладов физических лиц продал на аукционе долги "АвтоКрАЗ". Это смогло осуществиться благодаря продаже пула активов АО "Дельта банк" и АО "Финансы и кредит". Общая сумма активов – около 10,6 млрд грн.

Как сообщает Finbalance, победителем аукциона стало ООО "Финансовая компания "Финтакт" с предложением 269,1 млн грн (то есть дисконт составит 97,5%).

В пул вошли 9 кредитов юридических лиц, в залоге по которым есть несколько имущественных комплексов общей площадью 511,4 тыс. кв м, расположенные в Полтавской области. К обеспечению по кредитам входят активы различных классов: целостные имущественные комплексы, торговые помещения, производственное и промышленное оборудование, транспортные средства. В частности, среди активов: завод по производству большегрузных автомобилей, а также завод по производству пневматической тормозной аппаратуры для автотранспортных средств.

В госреестре основателями "Финтакта" указаны ООО "Глориоза" и ООО "Магеллан Инвестментс", а бенефициаром – Дмитрий Березовенко. Однако, до середины 2020 года бенефициарами ООО "ФК "Финтакт" значились в том числе Олег Артеменко и Николай Похилько. Люди с такими именами работали в банке "Финансы и кредит" и других структурах Константина Жеваго, с которым также связывают и группу "АвтоКрАЗ".

В 2020 году Фонд гарантирования продал для "Финтакта" пул активов банка "Финансы и кредит на 11,5 млрд грн с дисконтом более 99%. В составе пула были долги ряда компаний Жеваго, в частности ЧАО "Стахановский вагоностроительный завод", ООО "Восток-Руда", ЧАО "Судностроительный завод "Залив".