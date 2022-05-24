Долг в $17 млрд – как Украина будет выплачивать?

Согласно графику выплат по валютному государственному долгу в 2021-2022 годах Украина должна выплатить $17 млрд. Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности, опубликованном Нацбанком Украины.

При этом в 2021 году Украина должна погасить $10 млрд внешних долгов, в 2022 – $7 млрд. Пик выплат придется на третий квартал 2021 года – около $4 млрд.

В течение третьего квартала 2020 года внешний долг Украины вырос на 2,4% (0,2 млрд долларов) до 122,8 млрд долларов, что составляет 81% ВВП. Об этом сообщается на сайте Национального банка в пятницу, 18 декабря.

Отмечается, что рост долга произошел за счет увеличения внешних обязательств частного сектора экономики, которые выросли на 1,4 млрд долларов (до 71,1 млрд долларов, или 46,9% от ВВП), в то время как долг государственного сектора сократился на 1,2 млрд долларов и составил 51,7 млрд долларов (34,1% от ВВП).