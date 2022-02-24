Доходы в Украине – растут или падают?

08:21 01 Октябрь Киев, Украина

Коронакризис в Украине не помешал украинцам получать постоянно растущую среднюю зарплату. Однако с учетом инфляции и курса гривны относительно валют – доходы в стране не увеличиваются.

Как менялась зарплата

В начале года минимальная зарплата в Украине составила 4723 гривны, но с сентября ее подняли до 5000 гривен. Однако реальную картину лучше наблюдать за динамикой размера средней зарплаты.

Как сообщает Госстат в августе средняя зарплата по Украине снизилась на 3% по сравнению с июлем и составляет 11446 гривен до налогообложения. Однако это на 8,6% больше, чем в августе прошлого года.

Если считать с начала года, то средняя зарплата увеличилась на 719 гривен. Мы попытались разобраться действительно ли украинцы стали богаче на эти 700 гривен или инфляция вместе с девальвацией "съели" это поднятие.

Влияние девальвации на доходы в евро и долларах

Мы подсчитали среднемесячный курс гривны к доллару и евро, начиная с января 2020 и сопоставили со средней зарплатой в гривне. Несмотря на рост зарплаты в гривне, в долларах и евро у украинцев средняя зарплата упала.

В январе среднемесячная зарплата составляла 445 долларов, а в августе - 416 долларов. В евро мы потеряли еще больше из 400 в январе до 352 евро зарплаты в августе.

А вот инфляция наоборот пока мало повлияла на покупательскую способность украинцев и зарплаты, составив 2,5% по итогам января-августа.

В январе средняя зарплата была 10727 гривен. Те же услуги и товары, можно было купить в январе за эту сумму, в августе стоили бы на 2,5% больше, то есть 10 995 гривен. Напомним, что средняя зарплата в августе составила 11 446 гривен. Поэтому, если учитывать только инфляцию, то доходы украинцев выросли.