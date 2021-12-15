Доходы украинцев выросли на 2,6% за 2020 год

Государственная служба статистики Украины опубликовала данные о средних доходах украинцев. Согласно статистики, доходы населения за 2020 год выросли на 2,6% (в сравнении с данными за 2019 год).

Доход населения за 2020 год поставил 3972 млрд. гривен. Расходы составили 3989,4 млрд грн; а вот сбережения украинцев уменьшились сразу на 17 миллиардов.

При этом, в расчете написано, что располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73, 355 тысяч гривен, а это на 6.1% больше, нежели за 2019 года. Можно заметить, на что украинцы тратят больше всего: сколько уходит на еду, на коммунальные услуги, и так далее.

Напомним, что украинцы стали меньше зарабатывать в 2014 году, в 2015 эта тенденция продолжилась, и вот, начиная с 2016 года рост доходов возобновился.