Доходы семейных врачей в Украине

13:00 16 августа Киев, Украина

Программа медицинских гарантий ( НСЗУ) , по факту работает чуть больше года, но уже приносит не малые доходы украинским врачам, которые сотрудничают с Нацслужбой здоровья.



В Украине средняя зарплата ФЛП-врача за месяц в 2020 году составила 46 тыс. грн. Об этом свидетельствуют данные платформы "Опендатабот" в Telegram.



В сообщении отмечено, что речь идет о физлицах-предпринимателях, которые сотрудничают с Нацслужбой здоровья и обслуживают пациентов по госпрограмме медицинских гарантий (НСЗУ). Их доходы в 2020 году составили 224,79 млн грн в целом. В большей части – это семейные врачи.



В "Опендатабот" определили ФЛП-врачей – рекордсменов по уровню доходов:



• врачи-ФЛП из Кировоградской области получили в 2020 году примерно 82 тыс. грн в месяц;

• врачи-ФЛП из Николаевской области – 68 тыс. грн в месяц;

• врачи-ФЛП в Киеве – 58 тыс. в месяц.



Больше всего договоров с НСЗУ заключили ФЛП-врачи из:

• Одесской (50);

• Львовской (34);

• Днепропетровской (33) областей.



Отметим, программа медицинских гарантий в полном объеме внедряется с апреля 2020 года, семейные врачи по программе начали работать с 2018 года.