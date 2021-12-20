Доходы банков сократились, - сообщил Минфин

По сообщению Министерства финансов Украины, государственная система банков терпит значительные потери прибыли. Так, за второй квартал текущего года продолжилось сокращение количества получения кредитов со стороны населения. Этот процесс вполне оправдан положением неопределенности граждан в ситуации продолжающейся пандемии коронавируса.

Определенную роль в снижении доходности сыграл также рост расходов банков на формирование резервного фонда.

К примеру, четыре государственных банка в течение шести месяцев этого года получили прибыль в размере 16,15 млрд грн, что на 17% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Минфин заявил о прибыли таких финансовых учреждений, как: «ПриватБанк» - 14,037 млрд гривен, «Ощадбанк» - 3,593 млрд гривен, «Укргазбанк» - 437 млн гривен.

Данные на сайте Национального банка Украины свидетельствуют о том, что гривна укрепляется шестой банковский день подряд. Официальный курс на 12 августа составляет 27,6 гривны за один американский доллар.