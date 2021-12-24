Доходы Аграрного фонда снизились более чем в три раза

Тяжелым для аграрного сектора экономики стал этот год. Повсеместно снижаются объемы производства сельскохозяйственной продукции. Спад производства негативно отразился и на работе крупных акционерных компаний.

Так, по информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, за первое полугодие текущего года АО Аграрный фонд получил 204,72 млн грн чистого убытка против 15,24 млн грн чистой прибыли за аналогичный период прошлого года. Отмечается, что выручка Аграрного фонда в первом полугодии 2020 года составила 1,28 млрд грн.

При этом за отчетный период Аграрный фонд уменьшил валовую прибыль в 3,3 раза - до 80,34 млн грн, а также получил 143,93 млн грн операционного убытка против 328,73 млн грн операционной прибыли в январе-июне 2019 года.

Напомним, что ранее в Украине обвалилось производство сельхозпродукции. В Госстате сообщают, что сельскохозяйственные предприятия сократили производства на 26,7%.

Также сообщалось, что Украина берет $200 млн займа на сельское хозяйство. В Украине начинается реализация программы частных инвестиций в сельское хозяйство. Деньги возьмут у МБРР.