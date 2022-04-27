Добыча нефти в россии упадет до 18-летнего минимума

По итогам года производство нефти в рф может сократиться на 17%, а возможно, и больше, сообщил в среду глава Минфина рф Антон Силуанов.
По его словам, такая ситуация стала следствием отказа европейцев покупать сырье у российских нефтяников. Пока выпадающий спрос удается замещать продажами в Азию и «серым» вывозом: в апреле каждый четвертый баррель, проданный из западных портов, уплыл на танкерах, которые не указывали конечную точку маршрута.
По его словам, такая ситуация стала следствием отказа европейцев покупать сырье у российских нефтяников. Пока выпадающий спрос удается замещать продажами в Азию и «серым» вывозом: в апреле каждый четвертый баррель, проданный из западных портов, уплыл на танкерах, которые не указывали конечную точку маршрута.
К войне с Украиной Россия подошла качая 11 млн баррелей в сутки, из которых 5 млн вывозилось на экспорт в сыром виде, а еще 2 млн - в виде нефтепродуктов. Эти продажи приносили в страну каждый второй доллар валютных доходов
Исходя из прогноза Минфина, добыча может упасть до 9,13 млн баррелей в день - минимума с 2004 года. Если же Силуанов имел в виду сравнение со средней добычей прошлого года (10,54 млн баррелей в сутки), то нефтяная промышленность откатится в прошлое почти на 20 лет (8,76 млн баррелей в день).
Процесс обвального сокращения производства уже идет: за две недели апреля было потеряно 7,4% ежедневной добычи, или около 810 тысяч баррелей в сутки. И это только начало, считает основатель Zeihan on Geopolitics Питер Зейхан.
Из россии уходят ведущие западные нефтесервисные компании - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, с помощью которых в стране удалось восстановить добычу после обвала в последние годы СССР.
Без иностранной технологической помощи, с потерей значительной части внешних рынков и проблемами с оплатой способность россии добывать нефть сократится на 50%.
Спад производства будет долгосрочным, к прежним рекордным объемам Россия если и вернется, то не раньше 2045 года.
Исходя из прогноза Минфина, добыча может упасть до 9,13 млн баррелей в день - минимума с 2004 года. Если же Силуанов имел в виду сравнение со средней добычей прошлого года (10,54 млн баррелей в сутки), то нефтяная промышленность откатится в прошлое почти на 20 лет (8,76 млн баррелей в день).
Процесс обвального сокращения производства уже идет: за две недели апреля было потеряно 7,4% ежедневной добычи, или около 810 тысяч баррелей в сутки. И это только начало, считает основатель Zeihan on Geopolitics Питер Зейхан.
Из россии уходят ведущие западные нефтесервисные компании - Halliburton, Schlumberger и Baker Hughes, с помощью которых в стране удалось восстановить добычу после обвала в последние годы СССР.
Без иностранной технологической помощи, с потерей значительной части внешних рынков и проблемами с оплатой способность россии добывать нефть сократится на 50%.
Спад производства будет долгосрочным, к прежним рекордным объемам Россия если и вернется, то не раньше 2045 года.
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