Добыча нефти в россии упадет до 18-летнего минимума

20:29 27 апреля Киев, Украина

По итогам года производство нефти в рф может сократиться на 17%, а возможно, и больше, сообщил в среду глава Минфина рф Антон Силуанов.



По его словам, такая ситуация стала следствием отказа европейцев покупать сырье у российских нефтяников. Пока выпадающий спрос удается замещать продажами в Азию и «серым» вывозом: в апреле каждый четвертый баррель, проданный из западных портов, уплыл на танкерах, которые не указывали конечную точку маршрута.

«Как дальше будут вестись продажи - сейчас пока сложно оценить», - сказал Силуанов.