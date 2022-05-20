21:51 16 августа Киев, Украина

Благодаря ряду мер, в Украине к концу месяца значительно снизится цена на подсолнечное масло социальных сортов.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики



Этого ожидают в Министерстве экономики по результатам встречи с участниками масличного рынка и представителями власти.



Сообщается, что стороны договорились о мерах, которые позволят осуществлять "взвешенную ценовую политику" и снизить цены к концу месяца. Для снижения цены на подсолнечное масло есть возможности, подчеркнули в министерстве.



При этом в июле внутренний рынок подсолнечного масла с опозданием реагировал на глобальное изменение цены, отметили в ведомстве.



По индексу продовольственных цен Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН за месяц цены на подсолнечное масло упали на 10%. При этом в Украине оно подешевело только на 1,3% за месяц.