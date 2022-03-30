Для улучшения борьбы с домашним насилием в Украине Кабинет Министров выделил 270 млн гривен – подробности

Кабинет Министров выделил деньги для улучшения работы системы против домашнего насилия. Правительство направило на решение этого вопроса 270 млн гривен. В период с 2019 по 2020 год в Украине увеличились случае домашнего насилия. Количество судебных разбирательств также стало расти в период карантина. В 2019 году зафиксировано 626 дел, а в 2020 эта цифра выросла уже до 1877.

Средства будут направлены на создание сети специализированных служб поддержки лиц, пострадавших от домашнего насилия и насилия по признаку пола.

«Во время очередного заседания Кабинета Министров было утверждено распределение субвенции в размере 274,2 млн гривен из государственного бюджета местным бюджетам», - говорится в сообщении МВД Украины.

За выделенные средства планируется создать 28 приютов, 39 дневных центров, 58 консультативных служб и 40 мобильных бригад для поддержки пострадавших.