Для Укрзализныци утвержден финплан на следующий год

Правительство утвердило финансовый план «Укрзализныци» на 2022 год. Согласно ему, в следующем году железнодорожная компания должна получить 1 миллиард 680 миллионов гривен чистой прибыли. И это – в 7 раз больше, чем запланированный аналогичный показатель за 2021 год.
При этом общие доходы «Укрзализныци» составят 102 миллиарда гривен, чистые доходы от реализации – 98 миллиардов, капитальные инвестиции – 30 миллиардов гривен. Также компания ожидает экономию в размере полумиллиарда гривен от снижения суммы оплаты налога на землю.
Кроме «Укрзализныци», финансовый план на следующий год получило и «Укрэнерго». Он предусматривает чистую прибыль в полмиллиарда гривен. В частности, компания должна получить 87 миллиардов гривен дохода. Более полутора миллиардов — составят отчисления в бюджет и 17 с половиной миллиардов гривен — операции на балансирующем рынке. Плановый объем передачи электроэнергии предусмотрен на уровне 144,16 млн МВт-ч. Примечательно, что обе компании завершили текущий год с убытком. Для «Укрэнерго» они составляли 3 миллиарда гривен, а для «Укрзализныци» – полмиллиарда.
При этом общие доходы «Укрзализныци» составят 102 миллиарда гривен, чистые доходы от реализации – 98 миллиардов, капитальные инвестиции – 30 миллиардов гривен. Также компания ожидает экономию в размере полумиллиарда гривен от снижения суммы оплаты налога на землю.
Кроме «Укрзализныци», финансовый план на следующий год получило и «Укрэнерго». Он предусматривает чистую прибыль в полмиллиарда гривен. В частности, компания должна получить 87 миллиардов гривен дохода. Более полутора миллиардов — составят отчисления в бюджет и 17 с половиной миллиардов гривен — операции на балансирующем рынке. Плановый объем передачи электроэнергии предусмотрен на уровне 144,16 млн МВт-ч. Примечательно, что обе компании завершили текущий год с убытком. Для «Укрэнерго» они составляли 3 миллиарда гривен, а для «Укрзализныци» – полмиллиарда.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии