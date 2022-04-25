Для роста грузооборота на «Укрзализныце» готовы к кадровым изменениям

Руководство «Укрзализныци» усиленно работает над увеличением грузооборота и доли собственных вагонов под погрузку, ведь от этих показателей во многом зависит доход компании и дальнейшие инвестиции в развитие железной дороги.

Приняты меры по оптимизации грузоперевозок, которые заключались в ликвидации дефицита локомотивов за счет удлинения плеч обслуживания, улучшения диспетчеризации, внедрения системы маршрутных отправок, а также повышении качества сервиса в части удовлетворения грузоотправителей в исправном подвижном составе.

Все это позволило уже за ноябрь увеличить среднесуточную долю использования собственных вагонов. 1 ноября 2020 процент доли использования составил 18,1%, а 16 ноября он достиг 24,4%. Однако анализ имеющихся данных показал, что при загрузке «Укрзализныци» на 8-10% больше, чем в прошлом году, компания потеряла почти 19% доли на рынке вагонов под погрузку.

Причиной этого, по мнению руководства компании, в частности Владимира Жмака, стала неудовлетворительная работа филиала компании «Центр транспортной логистики».

В компании намерены тщательно пересмотреть принцип работы логистического центра, не исключают и кадровые изменения.

Таким образом, «Укрзализныця» стремится объективно исключить все подводные камни, мешающие стремительному развитию компании и ее реформированию.