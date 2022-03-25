Для пенсионеров старше 75 лет повышение пенсий перенесли на октябрь – подробности

С 1 июля в Украине должно было пройти повышение пенсий – согласно планам правительства надбавку бы получили те, чей возраст прошел рубеж в 75 лет. Однако недостаток финансирования не позволил осуществить план по увеличению пенсий на 400 гривен. Теперь украинские пенсионеры ждут получения этих денег с октября текущего года.

Не хватило ресурса, сообщила Министерка социальной политики Марина Лазебная в интервью. Также чиновница напомнила, что надбавка к пенсиям обесцениваться не будет. И уже со следующего года будет подлежать индексации.

Также Лазебная рассказала, что от 2028, чтобы уйти на пенсию в 60 лет, необходимо будет иметь 35 лет официального стажа.

С 1 апреля 2021 в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию. Пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин. Пенсию по возрасту начислять женщинам только после достижения 60 лет (и более). В то же время стаж должен составлять не менее 28 лет. Тем, кто выходит на пенсию в следующем году, нужно будет иметь уже 29 лет стажа.