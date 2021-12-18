Для отопительного сезона в Украину закупили 7 судов с углем

11:33 16 Ноябрь Киев, Украина

Правительство сообщило, что в Украину сейчас направляются 7 судов с углем. Именно столько, по словам президента , хватит всей стране до конца 2021 года.

Он отметил, что государство работает над тем, чтобы обеспечить каждого украинца теплом и светом. К отечественным запасам угля прибавится еще и тот, что сейчас следует на судах «ПанАмакс», которые уже направляются в украинские порты.

Украинский глава также заявил, что если будет такая необходимость, Украина закажет и купит еще топливо для прохождения отопительного сезона. В то же время Зеленский не рассказал, у кого и по какой цене купили уголь.



Однако отметил, что точно не на оккупированных территориях, добавив, что никто не будет покупать топливо у тех, кто не признает независимость Украины.

В завершение своего обращения президент пообещал украинцам, что государство никого не оставит без тепла и света.