Для отопительного сезона в Украину закупили 7 судов с углем

Правительство сообщило, что в Украину сейчас направляются 7 судов с углем. Именно столько, по словам президента, хватит всей стране до конца 2021 года.
Украинский глава также заявил, что если будет такая необходимость, Украина закажет и купит еще топливо для прохождения отопительного сезона. В то же время Зеленский не рассказал, у кого и по какой цене купили уголь.
Однако отметил, что точно не на оккупированных территориях, добавив, что никто не будет покупать топливо у тех, кто не признает независимость Украины.
В завершение своего обращения президент пообещал украинцам, что государство никого не оставит без тепла и света.
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