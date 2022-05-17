Для ФЛП в Украине поднимут налоги с 01 января 2021 года

В Украине поднимутся налоги для ФЛП I и II категорий. Согласно информации с 01 января 2021 года физические предприниматели ощутят рост налогов на 10-20%.

Так, для первой группы сумма повысится на 10% - с 210,2 до 227 грн. А для второй группы на 20% от уровня минимальной зарплаты — то есть с 944,6 до 1 200 грн. Также с 1 января грядут изменения и по части минимальная ставка единого социального взноса. На данный момент она находится на уровне 22% от уровня минималки.

В денежном соотношении — это 1 039 гривен. Ставка должна подняться до уровня 1 320 гривен.

Напомним, что в Кабинете Министров Украины приняли ряд поблажек в отношении субсидирования безработных украинцев. Теперь на субсидию могут претендовать домохозяйки за рубежом и те украинцы, которые в свое время не заключили договор о социальном обеспечении. Такое решение украинское правительство приняло в среду, 16 декабря, как передает пресс-служба Министерства социальной политики Украины.