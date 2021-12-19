Депутаты ВРУ сегодня намерены принять госбюджет на 2022 год

Верховная Рада готовится к принятию закона о госбюджете на будущий год. Профильный комитет уже поддержал этот документ.
Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.
Он рассказал, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.
Кабинет министров Украины сегодня вернул парламенту доработанный проект закона о государственном бюджете , где увеличил доходную и расходную часть госбюджета-2022. Законопроект готов ко второму чтению . Изменения указаны на сайте парламента.
Как сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, в проекте, который подавался на рассмотрение Кабмина, доходы бюджета по сравнению с 1 чтением увеличены на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд. грн.).
"Теперь доходы проекта государственного бюджета на 2022 год (без трансфертов) ожидаются в сумме 1,31 млрд грн (в т. ч. общего фонда - 1,17 млрд грн и специального фонда - 141,016 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Причины увеличения – учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.
В частности, в проекте увеличили доходы по общему фонду за счет ряда налогов:
Он рассказал, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.
Кабинет министров Украины сегодня вернул парламенту доработанный проект закона о государственном бюджете , где увеличил доходную и расходную часть госбюджета-2022. Законопроект готов ко второму чтению . Изменения указаны на сайте парламента.
Как сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, в проекте, который подавался на рассмотрение Кабмина, доходы бюджета по сравнению с 1 чтением увеличены на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд. грн.).
"Теперь доходы проекта государственного бюджета на 2022 год (без трансфертов) ожидаются в сумме 1,31 млрд грн (в т. ч. общего фонда - 1,17 млрд грн и специального фонда - 141,016 млрд грн)", - говорится в сообщении.
Причины увеличения – учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.
В частности, в проекте увеличили доходы по общему фонду за счет ряда налогов:
- налога на прибыль предприятий – 21,1 млрд грн;
- «внутреннего» НДС (с учетом бюджетного возмещения) – 13,3 млрд. грн.;
- «импортного» НДС – 6,5 млрд грн;
- рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата – 24,4 млрд грн;
- акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) – 625 млн грн;
- акцизный налог с ввозимых на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 2,1 млрд грн;
- платы за выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом – 1,5 млрд. грн.
В то же время по общему фонду ожидается уменьшение:
- налога и сбора на доходы физических лиц – на 10,9 млрд грн;
- средств, перечисляемых НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» – на 10,9 млн грн (уточнение показателя согласно информации НБУ);
Сообщается, что по специальному фонду показатели только увеличивались, в частности:
- акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) – на 931,4 млн грн;
- акцизного налога с ввозимых на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 3,2 млрд грн;
- платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей – на 426,7 млн. гривен.
Как отмечают аналитики, расходы проекта бюджета увеличены на 55,5 млрд грн (по сравнению с проголосованным вариантом проекта бюджета в первом чтении).
«Теперь общий план по расходам составляет 1521,2 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1351,1 млрд грн и расходы специального фонда – 170,1 млрд гривен», – добавляют в Центре.
Так, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности:
«Теперь общий план по расходам составляет 1521,2 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1351,1 млрд грн и расходы специального фонда – 170,1 млрд гривен», – добавляют в Центре.
Так, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности:
- осуществление мероприятий, направленных на социальную поддержку в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности хозяйствующих субъектов – 3 млрд грн;
- финансирование общегосударственной целевой социальной программы «Питьевая вода Украины» на 2022 – 2026 годы» – 1 млрд гривен;
- повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения – дополнительные 2052,6 млн грн;
- цифровизацию (Национальная программа информатизации, электронное управление) – 1,9 млрд грн;
- реализацию проекта "Президентский университет" – 400 млн грн;
- обеспечение подготовки инфраструктуры к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн. грн;
- увеличение количественного состава судей местных и апелляционных судов (Государственная судебная администрация Украины) – 500 млн грн;
- подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения – 415,6 млн. грн;
- строительство железно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница – 706 млн грн
- обеспечение надлежащих условий въезда и выезда лиц на временно оккупированные территории Украины – 204 млн. грн.;
- стимулирование развития индустриальных парков – 400 млн. грн.
В законопроекте ко 2 чтению общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в объеме 323,1 млрд грн (общий фонд – 253,98 млрд грн, специальный фонд –12,7 млрд грн, другие – 56,5 млрд грн) или 6 % ВВП.
При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличили на 3,7 млрд грн (из них на оплату труда с начислениями – на 3,54 млрд грн)
При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличили на 3,7 млрд грн (из них на оплату труда с начислениями – на 3,54 млрд грн)
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