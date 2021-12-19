Депутаты ВРУ сегодня намерены принять госбюджет на 2022 год

08:56 02 Декабрь Киев, Украина

Верховная Рада готовится к принятию закона о госбюджете на будущий год. Профильный комитет уже поддержал этот документ.





Он рассказал, что Комитет Верховной Рады



Кабинет министров Украины сегодня вернул парламенту доработанный проект закона о государственном бюджете , где увеличил доходную и расходную часть госбюджета-2022. Законопроект готов ко второму чтению . Изменения указаны на сайте парламента.



Как сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, в проекте, который подавался на рассмотрение Кабмина, доходы бюджета по сравнению с 1 чтением увеличены на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд. грн.).



"Теперь доходы проекта государственного бюджета на 2022 год (без трансфертов) ожидаются в сумме 1,31 млрд грн (в т. ч. общего фонда - 1,17 млрд грн и специального фонда - 141,016 млрд грн)", - говорится в сообщении.



Причины увеличения – учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.



В частности, в проекте увеличили доходы по общему фонду за счет ряда налогов: Об этом сообщил представитель Кабмина в Раде Тарас Мельничук.Он рассказал, что Комитет Верховной Рады Украины по бюджету рекомендовал парламенту принять во втором чтении и в целом проект закона о государственном бюджете Украины на 2022 год.Кабинет министров Украины сегодня вернул парламенту доработанный проект закона о государственном бюджете , где увеличил доходную и расходную часть госбюджета-2022. Законопроект готов ко второму чтению . Изменения указаны на сайте парламента.Как сообщает в Telegram Центр анализа публичных финансов и публичного управления Киевской Школы Экономики, в проекте, который подавался на рассмотрение Кабмина, доходы бюджета по сравнению с 1 чтением увеличены на 54,7 млрд грн (по общему фонду на 50 млрд грн и по специальному фонду на 4,7 млрд. грн.).Причины увеличения – учет предложений, приведенных в Бюджетных выводах ВР, а также уточнение прогнозных среднегодовых цен на сырье, в частности на импортированный природный газ, нефть марки Brent и мировой цены на железную руду.

налога на прибыль предприятий – 21,1 млрд грн;

«внутреннего» НДС (с учетом бюджетного возмещения) – 13,3 млрд. грн.;

«импортного» НДС – 6,5 млрд грн;

рентной платы за пользование недрами для добычи нефти, природного газа и газового конденсата – 24,4 млрд грн;

акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) – 625 млн грн;

акцизный налог с ввозимых на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 2,1 млрд грн;

платы за выдачу, продление, переоформление, выдачу дубликатов лицензий на пользование радиочастотным ресурсом – 1,5 млрд. грн.

В то же время по общему фонду ожидается уменьшение:

налога и сбора на доходы физических лиц – на 10,9 млрд грн;

средств, перечисляемых НБУ в соответствии с Законом Украины «О Национальном банке Украины» – на 10,9 млн грн (уточнение показателя согласно информации НБУ);

Сообщается, что по специальному фонду показатели только увеличивались, в частности:

акцизного налога с производимых в Украине подакцизных товаров (продукции) – на 931,4 млн грн;

акцизного налога с ввозимых на таможенную территорию Украины подакцизных товаров (продукции) – 3,2 млрд грн;

платы за лицензии на осуществление деятельности в сфере организации и проведения азартных игр и за лицензии на выпуск и проведение лотерей – на 426,7 млн. гривен.

Как отмечают аналитики, расходы проекта бюджета увеличены на 55,5 млрд грн (по сравнению с проголосованным вариантом проекта бюджета в первом чтении).



«Теперь общий план по расходам составляет 1521,2 млрд грн, в том числе расходы общего фонда – 1351,1 млрд грн и расходы специального фонда – 170,1 млрд гривен», – добавляют в Центре.



Так, предусмотрено увеличение расходов государственного бюджета, в частности:

осуществление мероприятий, направленных на социальную поддержку в связи с введением на территории отдельных регионов ограничительных противоэпидемических мер, приведших к временной остановке деятельности хозяйствующих субъектов – 3 млрд грн;

финансирование общегосударственной целевой социальной программы «Питьевая вода Украины» на 2022 – 2026 годы» – 1 млрд гривен;

повышение заработной платы медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения – дополнительные 2052,6 млн грн;

цифровизацию (Национальная программа информатизации, электронное управление) – 1,9 млрд грн;

реализацию проекта "Президентский университет" – 400 млн грн;

обеспечение подготовки инфраструктуры к внедрению накопительной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования – 50 млн. грн;

увеличение количественного состава судей местных и апелляционных судов (Государственная судебная администрация Украины) – 500 млн грн;

подготовки к проведению Всеукраинской переписи населения – 415,6 млн. грн;

строительство железно-автомобильного мостового перехода через реку Днепр в городе Киеве (с подходами) на железнодорожном участке Киев-Московский – Дарница – 706 млн грн

обеспечение надлежащих условий въезда и выезда лиц на временно оккупированные территории Украины – 204 млн. грн.;

стимулирование развития индустриальных парков – 400 млн. грн.

В законопроекте ко 2 чтению общий ресурс на национальную безопасность и оборону предусмотрено в объеме 323,1 млрд грн (общий фонд – 253,98 млрд грн, специальный фонд –12,7 млрд грн, другие – 56,5 млрд грн) или 6 % ВВП.



При доработке законопроекта ко второму чтению расходы общего фонда на национальную безопасность и оборону увеличили на 3,7 млрд грн (из них на оплату труда с начислениями – на 3,54 млрд грн)