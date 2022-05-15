Депутаты обходятся украинцам в 344 тысячи гривен за человека

Народные депутаты в 2021 году не будут обижены. Стали известны основные нормы расходов на народных избранников – 90 000 гривен на компенсацию транспортных расходов каждому или, например, 1500 гривен на бумагу для принтера.

На компенсацию за аренду жилья - 237 000 500 гривен. Около 5000 он может проговорить по телефону и списать бумаги на полторы тысячи.

В общем нормы расходов на одного нардепа, предусмотренные на одного нардепа на 2021 составляют 344 000 гривен, то есть около 28 600 грн в месяц. И это помимо заработной платы.

По зарплате, по словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики Галины Третьяковой, в 2020 году депутатам насчитывают в среднем 42 000 гривен в месяц "грязными", а "после вычета налогов они получают 32-35 тысяч, в зависимости от того, принимал парламентарий отпуск. Этой суммы, уверяет Третьякова, парламентариям не хватает для обеспечения качественной работы.

Также в бюджет внесены следующие годовые расходы на одного народного избранника:

- 1500 грн - канцелярские принадлежности;

- 4890 грн - городские, междугородные телефонные разговоры;

- 8000 грн - командировки помощников-консультантов в избирательные округа;

- 2000 грн - оплата помещений на содержание помещений в избирательных округах;

- 670 грн - расходы на проведение и организацию встреч нардепа с избирателями.