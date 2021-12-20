Депутат от партии «Слуга народа» заявил о повышении пенсий

12:06 11 Август Киев, Украина

О реформировании пенсионной системы в Украине рассказал народный депутат от партии "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Василий Мокан в эфире канала "Украина 24".

"Верификация пенсионных выплат в соответствии с законодательством Верховная Рада приняла, и она сейчас проводится. Это правильная инициатива, потому что мы должны выплачивать соцпомощь и выплаты от государства по целевому назначению, чтобы там не было никаких злоупотреблений. Я уверен, что верификация необходима, и там уже есть определенные результаты ", - сказал он.

Вопрос о приведении размера пенсий с реальными потребностями сейчас находится в стадии разработки, рассказал Мокан.

"Что касается осовременивания пенсий - это постоянный процесс, и профильный министр Марина Лазебная держит этот вопрос на особом контроле. Сейчас Минсоцполитики разрабатывает некоторые программы пенсионного обеспечения. Мы сейчас находимся на этапе солидарной системы, нам нужно ее также осовременить и предложить новые методы. Когда эти программы будут разработаны, а это перспектива 2021, тогда они будут представлены, подробно объяснены обществу и журналистам ", - сказал он.