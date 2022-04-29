Деньги из COVID-фонда пойдут на газ

Дополнительное финансирование для обеспечения нужд населения по закупке газа будет обеспечено из COVID-фонда. Об этом говорится в законопроекте №4119, который приняла Верховная Рада и подписал президент Зеленский.

Этот документ предусматривал, что в рамках реализации механизма погашения налоговых долгов "Укрнафты" и выплаты бюджетной компенсации для "Нафтогаза" за исполнение специальных обязательств по продаже газа по нерыночным тарифам для нужд населения для COVID-фонда должно быть выделено дополнительное финансирование на 8,9 млрд грн.

По данным Министерства финансов, на 20.11.2020 из Фонда борьбы с COVID-19 использованы 41 млрд грн, что составляет 62% от общей суммы (66 млрд грн).

На мероприятия в сфере здравоохранения израсходовано 7,8 млрд грн (из предусмотренных 18,5 млрд грн), в т.ч.

- на повышение надбавок и доплат медицинским работникам использовано 4,2 млрд грн (из предусмотренных 6,1 млрд грн);

- на строительство и ремонт приемных отделений направлено 1,7 млрд грн;

- на обеспечение лабораторий Минздрава и закупки средств индивидуальной защиты использовано 0,8 млрд грн (из предусмотренных 4 млрд грн);

- местным бюджетам перечислено субвенцию на обеспечение больниц кислородом в размере 571 млн грн (всего на эти цели предусмотрено 1,5 млрд грн);

- на закупку оборудования для приемных отделений опорных больниц использовано 0,5 млрд грн (из предусмотренных 4,7 млрд грн);

- на закупку аппаратов ИВЛ потрачено 42 млн грн (из предусмотренных 100 млн грн).

На мероприятия в сфере соцзащиты использовано 9,4 млрд грн из предусмотренных 11,7 млрд грн, в т.ч.

- 6,8 млрд грн перечислено Фонда общеобязательного государственного страхования на случай безработицы;

- 1,7 млрд грн - Фонд соцстрахования;

- 0,8 млрд грн использовано на выплату пособия на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему налогообложения и относятся к первой и второй группы плательщиков единого налога.

По данным Минсоцполитики, на 1 ноября, помощь на детей получило 86949 ФЛП; пособие по безработице перечислена на счета 467662 человек, а работодателям перечислены средства для выплаты 354 148 работникам пособия по частичной безработице на период карантина. Также осуществлены выплаты материального обеспечения 32 220 лицам и выплату пособий по временной нетрудоспособности 198341 лицу.

На мероприятия в сфере стимулирования экономики использовано 20,8 млрд грн (из предусмотренных 32,4 млрд грн, или 64%), в т.ч.

- на строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования государственного значения перечислены 20,76 млрд грн (из предусмотренных 31,45 млрд грн);

- на государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий использовано 58 млн грн (из предусмотренных 1 млрд грн).

На обеспечение правопорядка использовано 2,5 млрд грн из 2,7 млрд грн – то есть на 92%.

На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, предусмотрено 524 млн грн, из которых пока использовано 324 млн грн или 50%.