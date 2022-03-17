Деньги для судов взяли у Минспорта

Законопроект №5304 о перераспределении средств в Государственном бюджете-2021 принят. Речь идет о дополнительном финансировании для местных и апелляционных судов. Украинский парламент выделил для этого свыше 700 млн гривен.

Отмечается, что большую часть этой суммы средств (около 600 миллионов гривен) взято из предназначенного финансирования Министерства молодежи и спорта для подготовки и участия национальных сборных в Паралимпийских играх. Остальные средства взяты из финансирования Высшего антикоррупционного суда и Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности (142 миллиона гривен).

Следовательно, финансирование местных и апелляционных судов увеличено до 16 миллиардов 392 миллионов 213,1 тысячи гривен. Инициаторы законопроекта обосновали необходимость его принятия тем, что вышеуказанные суды имеют плохое материальное обеспечение. Ранее сообщалось, что финансирование МВД выросло в четыре раза.