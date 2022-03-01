Денежные резервы Украины уменьшились на 8,7 %

Пресс-служба Национального банка Украины опубликовали данные о состоянии международных денежных резервах страны. Согласно цифрам они на начало октября составляют 26 525,7 млн долларов США.

По данным Национального банка, в сентябре международные резервы уменьшились на 8,7% с учетом прохождения периода пиковых долговых выплат по внешним обязательствам государства.

На динамику резервов в течение сентября влияли, в частности, операции правительства по управлению государственным долгом. Общий объем платежей по обслуживанию и погашению государственного и гарантированного государством долга в иностранной валюте составил 2 664,8 млн долларов США (в эквиваленте). В частности, 2 211,7 млн долларов были направлены на обслуживание и погашение еврооблигаций (ОВГЗ), 417,4 млн долларов - на выполнение обязательств перед МВФ, остальные средства - на выполнение других обязательств государства в иностранной валюте.

В то же время, как отметили в Нацбанке, валютные поступления в пользу правительства составляли 445,0 млн долларов США (в эквиваленте), в том числе 111,9 млн долларов -от размещения ОВГЗ.

Регулятор проинформировал, что для сглаживания колебаний на валютном рынке в сторону обесценения Национальный банк выходил на рынок с интервенциями по продаже валюты, которые по итогам месяца составили 231,5 млн долларов США. В отдельные дни, когда на рынке наблюдалась избыточное предложение валюты, НБУ пополнял резервы, и в рамках таких интервенций приобрел 34 млн долларов.

«Текущий объем международных резервов покрывает 4,3 месяца будущего импорта, что является достаточным для выполнения обязательств Украины и текущих операций правительства и Национального банка», - заверили в НБУ.