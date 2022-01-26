Денежная масса: рост, цифры, аналитика от НБУ

12:02 10 Сентябрь Киев, Украина

По данным НБУ, денежный агрегат М3 (денежная масса) в августе по сравнению с июлем увеличился на 0,7% (10,9 млрд грн), с началу 2020 года (то есть за 8 месяцев) - на 16,6% (+238,6 млрд грн), а в годовом измерении (то есть по сравнению с августом-2019) - на 28,7% (373,6 млрд грн) - до 1,677 трлн грн.

Напомним, денежная масса в июле по сравнению с июнем выросла на 3,6% (+57,6 млрд грн), за 7 месяцев - на 16% (+229,8 млрд грн), а в годовом измерении (то есть по сравнению с липнем- 2019) - на 27,1% (+355,9 млрд грн).

В июне денежная масса по сравнению с маем увеличилась на 2,2% (+34 млрд грн), за первое полугодие - на 12,1% (+174,1 млрд грн), а в годовом измерении (то есть по сравнению с июнем-2019) - на 25,1% (+323,5 млрд грн).

В конце июля НБУ озвучил прогноз, что денежная масса по итогам 2020 году вырастет на 19,5% (после увеличения в 2019 году на 12,6%, в 2018 году - на 5,7%, в 2017 году - на 9,6 %), тогда как в апреле НБУ прогнозировал, что денежная масса в текущем году вырастет на 3,5%.

Согласно прогнозу НБУ, в 2021 году денежная масса возрастет на 10,7%, а в 2022 - на 10,6%.

В зависимости от снижения степени ликвидности, финансовые активы группируются в различные денежные агрегаты - М0, М1, М2 и М3. Денежный агрегат М0 включает наличные средства в обращении вне депозитными корпорациями. Денежный агрегат М1 - денежный агрегат М0 и переводные депозиты в национальной валюте. Денежный агрегат М2 - денежный агрегат М1 и переводные депозиты в иностранной валюте и другие депозиты. Денежный агрегат М3 (денежная масса) - агрегат М2 и ценные бумаги (кроме акций).

В начале сентября правление НБУ решило оставить учетную ставку на уровне 6% (самый низкий номинальный уровень в истории независимой Украины".