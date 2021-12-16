Денежная компенсация для родителей новорожденных – что ждать?

07:11 13 Июль Киев, Украина

Министерство социальной политики разработало проект постановления о компенсации стоимости бэби-бокса для детей, родившихся в 2020 году и не получили его. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кабмин 3 марта принял постановление №172 Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Документ предусматривает закупку одноразовой натуральной помощи за счет средств госбюджета, проводится государственным учреждением Профессиональные закупки.

«Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи« пакет малыша», - пояснили в министерстве. Поэтому ведомство разработало соответствующий проект для выплаты компенсации за неполученный «пакет малыша» деньгами.