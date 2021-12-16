Денежная компенсация для родителей новорожденных – что ждать?

07:11 13 Июль Киев, Украина

Министерство социальной политики разработало проект постановления о компенсации стоимости бэби-бокса для детей, родившихся в 2020 году и не получили его. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Кабмин 3 марта принял постановление №172 Некоторые вопросы обеспечения ребенка при рождении одноразовой натуральной помощи «пакет малыша». Документ предусматривает закупку одноразовой натуральной помощи за счет средств госбюджета, проводится государственным учреждением Профессиональные закупки.

Фото: Кабмин планирует выплачивать родителям стоимость «пакета малыша»

«Однако, 30.06.2020 года по результатам рассмотрения жалоб участников закупки, Антимонопольным комитетом Украины принято решение отменить процедуру закупки одноразовой натуральной помощи« пакет малыша», - пояснили в министерстве. Поэтому ведомство разработало соответствующий проект для выплаты компенсации за неполученный «пакет малыша» деньгами.

«Вопрос обеспечения пособиями «пакет малыша» новорожденных детей во всех регионах Украины находится на постоянном контроле Минсоцполитики», - отметили в министерстве.