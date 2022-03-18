День Независимости Украины обойдется бюджету в 5,4 млрд гривен - Минфин

11:00 20 июня Киев, Украина

Министерство финансов просчитало стоимость Дня Независимости Украины и предлагает сократить ряд мероприятий из-за большого бюджета. Просчет ведомства к 30-й годовщине национального праздника показал, что на подготовку уйдет свыше 5,4 млрд гривен.

"Согласно финансово-экономическим расчетам к проекту акта его реализация потребует средств из государственного и местных бюджетов в объеме 5 423,2 млн грн, в том числе дополнительная потребность составит 840,5 млн гривен", - говорится в документе.

В Минфине также отметили, что дополнительная потребность бюджетных средств, необходимая для реализации отдельных мероприятий, включенных в проект плана мероприятий, составляет 1,6 млрд гривен. Однако в министерстве рекомендуют эти мероприятия не финансировать.