Дефолт Украине не грозит, несмотря на долги - Марченко

В поддержку населения, пострадавшего от пандемии коронавируса Всемирным банком была выделена помощь для Украины. Одобрение денежного транша в размере 300 миллионов долларов произошло 12 декабря в Совете исполнительных директоров.
На сегодняшний день государственный долг Украины составляет почти 2,5 триллиона гривен, то есть 90 миллиардов долларов США. При этом государственный бюджет страны не превышает один триллион гривен, а ВВП — менее четырех триллионов. Следует отметить, что с начала 2020 года задолженность выросла на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом, сообщили в Министерстве финансов Украины.
Напомним, что Сергей Марченко заявил о том, что он выступает против реструктуризации внешнего долга страны. Также министр финансов считает, что дефолт нашей стране не грозит.
Кроме того, по мнению министра, идея не оплачивать долги с точки зрения реноме всей страны является откровенно неправильной. Доверие к Украине строится, в частности, на регулярных выплатах внешних долгов, поэтому министр не видит повода терять их.
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