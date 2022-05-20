Дефолт Украине не грозит, несмотря на долги - Марченко

В поддержку населения, пострадавшего от пандемии коронавируса Всемирным банком была выделена помощь для Украины. Одобрение денежного транша в размере 300 миллионов долларов произошло 12 декабря в Совете исполнительных директоров.

«Поддержка Всемирного банка Украине в эти критические времена, которая направлена на защиту бедных, пострадавших от вспышки COVID-19, имеет значительный эффект. Меры социальной защиты, которые поддержат новым кредитом, помогут правительству Украины финансировать социальные программы, направленные на то, чтобы около одного миллиона украинцев не стали бедняками», — заявил ответственный директор Всемирного банка по Восточной Европе Аруп Банерджи.

На сегодняшний день государственный долг Украины составляет почти 2,5 триллиона гривен, то есть 90 миллиардов долларов США. При этом государственный бюджет страны не превышает один триллион гривен, а ВВП — менее четырех триллионов. Следует отметить, что с начала 2020 года задолженность выросла на 0,8% в долларовом эквиваленте и на 9,96% в гривневом, сообщили в Министерстве финансов Украины.

Напомним, что Сергей Марченко заявил о том, что он выступает против реструктуризации внешнего долга страны. Также министр финансов считает, что дефолт нашей стране не грозит.

Кроме того, по мнению министра, идея не оплачивать долги с точки зрения реноме всей страны является откровенно неправильной. Доверие к Украине строится, в частности, на регулярных выплатах внешних долгов, поэтому министр не видит повода терять их.