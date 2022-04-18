Дефолт близок: россия признала проблемы с экономикой

Период, когда российская экономика могла жить на запасах, закончен, заявила на совместном заседании комитетов Госдумы в понедельник глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.
По ее словам, уже во втором-третьем квартале влияние санкций начнет распространяться на реальный сектор, а экономика вступит в "непростой период" структурной трансформации, когда бизнесу придется искать новые модели существования и новых поставщиков.
По ее словам, уже во втором-третьем квартале влияние санкций начнет распространяться на реальный сектор, а экономика вступит в "непростой период" структурной трансформации, когда бизнесу придется искать новые модели существования и новых поставщиков.
В марте поставки импортных товаров в Россию обвалились, говорил на прошлой неделе помощник президента по экономике Максим Орешкин. Морская торговля с Евросоюзом оказалась парализована почти полностью: из 20 крупнейших контейнерных линий 14 отказались работать с РФ, а в северо-западном бассейне спад перевозок достиг 90-95%.
Ограничения на импорт и логистику потребуют от российских производителей поиска новых партнеров, новых логистических путей, но это, по словам Набиуллиной, потребует времени и сулит экономике дальнейший разгон инфляции и дефицит товаров.
Ограничения на импорт и логистику потребуют от российских производителей поиска новых партнеров, новых логистических путей, но это, по словам Набиуллиной, потребует времени и сулит экономике дальнейший разгон инфляции и дефицит товаров.
В этих условиях центробанк не будет пытаться «любыми методами вернуть инфляцию к цели», предупредила Набиуллина.
По данным Минэкономразвития, на 8 апреля годовая инфляция в России достигла 17,9% и стала рекордной с 2002 года. Аналитики, опрошенные ЦБ в марте, спрогнозировали российской экономике падение на 8% при 20-процентной инфляции.
Впрочем, разброс оценок оказался крайне велик: ряд экономистов не исключает обвала ВВП на 23% - даже более масштабного, чем после распада СССР.
По данным Минэкономразвития, на 8 апреля годовая инфляция в России достигла 17,9% и стала рекордной с 2002 года. Аналитики, опрошенные ЦБ в марте, спрогнозировали российской экономике падение на 8% при 20-процентной инфляции.
Впрочем, разброс оценок оказался крайне велик: ряд экономистов не исключает обвала ВВП на 23% - даже более масштабного, чем после распада СССР.
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