Дефолт близок: россия признала проблемы с экономикой

15:02 18 апреля Киев, Украина

Период, когда российская экономика могла жить на запасах, закончен, заявила на совместном заседании комитетов Госдумы в понедельник глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина.



По ее словам, уже во втором-третьем квартале влияние санкций начнет распространяться на реальный сектор, а экономика вступит в "непростой период" структурной трансформации, когда бизнесу придется искать новые модели существования и новых поставщиков.

Санкции в первую очередь сказались на финансовом рынке, но сейчас они начнут все больше сказываться и на реальных секторах экономики. Основные проблемы будут связаны с ограничениями на импорт и логистику внешней торговли, а в дальнейшем и с ограничениями на экспорт российской продукции», - сказала Набиуллина.

В марте поставки импортных товаров в Россию обвалились, говорил на прошлой неделе помощник президента по экономике Максим Орешкин. Морская торговля с Евросоюзом оказалась парализована почти полностью: из 20 крупнейших контейнерных линий 14 отказались работать с РФ, а в северо-западном бассейне спад перевозок достиг 90-95%.



Ограничения на импорт и логистику потребуют от российских производителей поиска новых партнеров, новых логистических путей, но это, по словам Набиуллиной, потребует времени и сулит экономике дальнейший разгон инфляции и дефицит товаров.

«Как Центральный банк мы прекрасно понимаем, что этот период будет сопровождаться всплеском цен на отдельные товары. Поэтому инфляция будет выше цели. Но нужно понимать, что такое превышение инфляцией цели будет во многом связано не с высоким спросом, а именно с ограничениями на стороне предложения товаров, с низким предложением», - сказала глава ЦБ.

В этих условиях центробанк не будет пытаться «любыми методами вернуть инфляцию к цели», предупредила Набиуллина.



По данным Минэкономразвития, на 8 апреля годовая инфляция в России достигла 17,9% и стала рекордной с 2002 года. Аналитики, опрошенные ЦБ в марте, спрогнозировали российской экономике падение на 8% при 20-процентной инфляции.



Впрочем, разброс оценок оказался крайне велик: ряд экономистов не исключает обвала ВВП на 23% - даже более масштабного, чем после распада СССР.