Дефолт 2021: что ждет экономику Украины

Украине не грозит дефолт в 2021 году – так заявил Глава парламентского комитета по финансам, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев. Однако по мнению чиновника уйти от экономического кризиса стране будет не просто.

«Если говорить большими категориями, то дефолта не будет. Я убежден, что грядущий год мы пройдем. Нам будет очень тяжело, и я бы не рассматривал такие сценарии, а полагался на команду наших переговорщиков, министр финансов работает над этими вопросами, и ждал позитивных сигналов - приезд миссии или второй транш по программе stand by», - сказал нардеп.

В текущем году Украина получила $ 2,1 млрд от Международного валютного фонда (МВФ) и 500 млн евро макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Согласно программе сотрудничества с МВФ, государственный бюджет будет выполнен полностью при условии получения $ 6,2 млрд заимствований от официальных кредиторов.

До конца года Украина ожидает 700 млн долларов от Всемирного банка, 1,4 млрд долларов от МВФ и 1,2 млрд евро по программе макрофинансовой помощи от ЕС.

В Минфине заявили, что Украина уже успела выполнить 4 из 10 структурных маяков по программе stand-by от МВФ. Еще два уже находятся на финальной стадии, а транш правительство планирует получить до конца года. Министр финансов Сергей Марченко заявил, что последствия дефолта будут плачевными. В случае дефолта Украина будет отброшена в развитии на 5-10 лет назад и это негативно скажется на партнерских отношениях Украины с другими государствами.