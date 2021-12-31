Дефицита гречки не будет – мнение экспертов

Согласно информации полученной от Института аграрной экономики (ИАЭ) дефицит гречки в Украине отменяется. Стоимость за этот продукт значительно упала. В первые числа августа 2020 цена за тонну опустилась на 7% - до 15.5 тысяч гривен за тонну.
Поэтому специалисты ИАЭ не прогнозируют повышения цен на гречневую крупу в ближайшие месяцы.
Как объяснил замдиректора института Николай Пугачев, подорожание гречки в Украине произошло на фоне карантина, который поспособствовал повышению спроса на продовольственные товары. В апреле, к примеру, цена на гречку выросла на 17,99%.
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