Дефицита гречки не будет – мнение экспертов

Согласно информации полученной от Института аграрной экономики (ИАЭ) дефицит гречки в Украине отменяется. Стоимость за этот продукт значительно упала. В первые числа августа 2020 цена за тонну опустилась на 7% - до 15.5 тысяч гривен за тонну.

"По информации Министерства развития экономики, в этом году гречкой засеяно 74 тыс. га, на 10 тыс. га больше, чем в прошлом году. Через пару недель начнется сбор урожая гречихи, и на рынок поступит крупа нового урожая. Около 500-600 тонн крупы гречневой должен поставить на рынок АО "Аграрный фонд" из своих запасов", - объяснили эксперты.

Поэтому специалисты ИАЭ не прогнозируют повышения цен на гречневую крупу в ближайшие месяцы.

Как объяснил замдиректора института Николай Пугачев, подорожание гречки в Украине произошло на фоне карантина, который поспособствовал повышению спроса на продовольственные товары. В апреле, к примеру, цена на гречку выросла на 17,99%.