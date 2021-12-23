Дефицит внешней торговли 2021 – данные Госстата

Государственная служба статистики опубликовала данные о внешней торговли Украины за первые два месяца 2021 года. Согласно цифрам, дефицит внешней торговли сократился в сравнении с 2020 годом. Однако все же цифра остается внушительной - $ 256,5 млн.
Экспорт товаров за первые два месяца 2021 составил $ 8,4 млрд, что на 4,5% больше по сравнению с январем-февралем 2020 года. Импорт достиг $ 8,7 млрд, что на 0,5% больше, чем в прошлом году. Отметим, что в январе-феврале этого года наблюдался дефицит торговли товарами на уровне $ 256,5 млн, тогда как в январе-феврале 2020 он достигал $ 573,2 млн.
Больше всего Украина экспортировала в январе-феврале в следующие страны:
- Китай - $ 1,09 млрд
- Польшу - $ 647,6 млн
- Турцию - $ 55,21 млн
В январе-феврале Украина больше импортировала из:
- Китая - $ 1,4 млрд
- Германии - $ 757,7 млн
- Российской Федерации - $ 730,9 млн
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,97 (в январе-феврале 2020 года - 0,93). Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 201 страны мира.
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