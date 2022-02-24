Дефицит в 5 млрд грн в судебной системе – бюджет 2021

14:24 02 Октябрь Киев, Украина

Проект государственного бюджета на 2021 год имеет недочеты уже на данном этапе. В статьи расхода внесли расчет на зарплаты юридических работников по факту, а не по штату. Согласно этому образовался дефицит в 5 млрд гривен

Помимо проблемы с финансовым обеспечением судебной системы в текущем 2020 году сложная ситуация с финансированием может сложиться и в 2021 году.

Как рассказал в ходе заседания Комитета 24 сентября глава Государственной Судебной Администрации Зеновий Холоднюк, ГСА провела консультации с Минфином. После проведения консультаций финансирование было увеличено на сумму 692 млн грн (до 15,653 млрд после консультаций).

При этом фонд зарплаты Минфином подведен под фактическую численность судей и сотрудников аппарата судей: 5245 судей и 22 287 сотрудников аппарата (при штатной численности 25 059).

Среднемесячная зарплата обеспечена для сотрудников аппарата в размере 9637 грн. 2 млрд 659 млн грн – дефицит фонда оплаты труда. При этом ГСА – единственный распорядитель бюджетных средств, который в бюджете, вообще, не обеспечен расходами на развитие. То есть достроить объекты будет невозможно.

Общий дефицит составляет, включая необходимость обеспечения Службы судебной охраны, по словам Холоднюка, 5 млрд 656 млн 400 тыс. грн.