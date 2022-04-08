Дефицит украинского бюджета меньше, чем в странах ЕС

Государственный бюджет Украины переживает серьезный дефицит. Однако премьер-министр Украины заявил, что согласно всем показателям, Украина находится не на самом последнем месте в Европе.
Чиновник напомнил, что сейчас дефицит государственного бюджета находится на уровне 7,5%. Также он откровенно назвал такой показатель одним из самых низких в Европе в контексте дефицита бюджета.
Помимо этого, премьер успокоил общество указав, что на текущий момент правительство знает, как погасить такую задолженность.
Напомним, что в результате вызванного коронавирусом экономического кризиса, а также на фоне масштабной программы государственных мер для бизнеса, ожидается рекордный рост объемов государственного долга в ФРГ. Как сообщает Reuters, правительство Германии прогнозирует, что дефицит государственного бюджета в этом году составит всего 7,25 процента от валового внутреннего продукта. Кроме того, возрастет и соотношение совокупного государственного долга к ВВП — до 75,25 процента, говорится в прогнозе.
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