Дефицит ПФУ в сентябре 2020 года – 17,2 млрд гривен

Ежегодно эксперты отмечают дефицит средств в Пенсионном фонде Украины. Это напрямую связано не только с экономической ситуацией в стране, но и неправильным распределением денег внутри государства. 2020 год не стал исключением.

Доходы Пенсионного фонда в январе - сентябре текущего года составили 338,2 млрд грн, расходы – 355,4 млрд грн, а дефицит – 17,2 млрд грн. Об этом сообщается на фейсбук-странице Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Собственные доходы ПФ за январь - сентябрь составили 201,3 млрд грн (59,5% от общей суммы доходов), а средства госбюджета – 136,9 млрд грн (40,5%). Для сравнения: в январе - августе 2020 дефицит ПФ составлял 15,9 млрд грн.

Доходы Пенсионного фонда за январь - сентябрь 2020 году на 18,9 млрд грн (или на 5,9%) превысили соответствующий показатель за 9 месяцев прошлого года (338,2 млрд грн против 319,9 млрд грн). Однако в текущем году выросли и расходы ПФУ, и его дефицит.

План по поступлению средств от уплаты единого социального взноса за январь - сентябрь 2020 недовыполнен на 8,5% (или 16,9 млрд грн). План составлял 198,4 млрд грн, а фактические поступления – 181,5 млрд грн.