Дефицит ПФУ может вырасти до 23 млрд гривен

Проблема Пенсионного фонда – вечный дефицит средств – до сих пор никто не решил. Индексация пенсий и налоговые каникулы для ФОПов по ЕСВ до конца 2021 года могут иметь свои последствия. Эксперты прогнозируют, что дефицит может вырасти до 22,9 млрд гривен.

Такие оценки озвучили эксперты Центра анализа публичных финансов и публичного управления KSE.

"Суммарный объем непогашенных займов ПФ перед казначейством 1 января 2021-го достигал 62 млрд грн. Это без учета нынешних 7,5 млрд грн. Однако долг не является системным решением проблемы, ведь занимать можно долго и без ограничений", – говорится в материале.

Главные причины возникновения дефицита:

ускоренная индексация пенсий с 1 марта (ежемесячно расходы выросли на 2,3 млрд, а перенос сроков стоил 6,9 млрд);

освобождение ФОПов первой группы от уплаты ЕСВ за декабрь 2020 года и январь-май 2021-го согласно антиковидним законом;

с 1 января вступил в силу закон об устранении дискриминации плательщиков ЕСВ, который освободил ФОПов от уплаты ЕСВ за себя за те месяцы, за которые работодатель на основной работе уплатил за них страховой взнос.