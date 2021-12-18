Дефицит ПФУ достиг рекордного показателя

Павел Розенко в интервью для СМИ рассказал о дефиците Пенсионного фонда Украины. Бывший министр социальной политики (2014-2016гг) упомянул, что сейчас ПФУ переживает рекордный недостаток денег и дефицит продолжает стремительно расти.

Как отметил экс-чиновник, во время его работы в правительстве (до 2019 года) дефицит бюджета ПФУ составлял около 150 млрд гривен.

"В течение первого года с момента прихода к власти "Слуг народа" дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 202 млрд гривен. Они полностью обрушили дефицит бюджета Пенсионного фонда, и это еще не все", - подчеркнул Розенко.

По его словам, в конце прошлого года впервые за 7 последних лет ПФУ взял у Госказначейства ссуду на 16 млрд гривен для закрытия дефицита бюджета ПФУ.