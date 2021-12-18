Дефицит ПФУ достиг рекордного показателя
18:00 24 Март Киев, Украина
Павел Розенко в интервью для СМИ рассказал о дефиците Пенсионного фонда Украины. Бывший министр социальной политики (2014-2016гг) упомянул, что сейчас ПФУ переживает рекордный недостаток денег и дефицит продолжает стремительно расти.
Как отметил экс-чиновник, во время его работы в правительстве (до 2019 года) дефицит бюджета ПФУ составлял около 150 млрд гривен.
"В течение первого года с момента прихода к власти "Слуг народа" дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины вырос до 202 млрд гривен. Они полностью обрушили дефицит бюджета Пенсионного фонда, и это еще не все", - подчеркнул Розенко.
По его словам, в конце прошлого года впервые за 7 последних лет ПФУ взял у Госказначейства ссуду на 16 млрд гривен для закрытия дефицита бюджета ПФУ.
«То есть реальный дефицит бюджета Пенсионного фонда Украины сегодня составляет колоссальные 220 млрд гривен. Это рекорд за всю историю экономики Украины», - заявил Розенко.
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