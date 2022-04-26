Дефицит госбюджета Украины свыше 100 млрд гривен

Пресс-служба Государственной казначейской службы Украины заявило о дефиците в государственном бюджете в 2020 году. В период с января по октябрь цифра составила 112 млрд гривен.

Известно, что в октябре дефицит достиг отметки в 30,44 миллиардов гривен, а показатели общего фонда составили 26,88 миллиарда гривен.

Помимо этого, за прошедшие 10 месяцев фонд госбюджета был сведен с дефицитом 120,5 миллиардов гривен. В ведомстве отмечают, что общие показатели кредитов, которые взяло государство, установились на уровне 426,5 миллиарда гривен, а только в октябре заимствования страны составили 20,9 миллиардов гривен.

Следует отметить, что за октябрь 2020 года страна выплатила 7 миллиардов гривен, при показателях за 10 месяцев — 337,56 миллиарда гривен.

Специалисты Государственной казначейской службы объясняют, что план по доходам государственного бюджета установлен на уровне 1 014 триллионов гривен, в то время, как в течение 10 месяцев в бюджет поступило всего 842 миллиарда гривен.