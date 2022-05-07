Дефицит госбюджета – 117,2 млрд гривен

Уходящий 2020 год стал сложным испытанием для украинской экономики и бизнеса – пандемия коронавируса и мировой кризис значительно повлияли на падение экономических показателей нашей страны. Министерство финансов посчитало, что дефицит бюджета в 2020 году составляет 117,2 млрд гривен.

Также вычислен и показатель по общему фонду - он составил более чем 130,5 млрд, и это при росписи в сумме почти 237 млрд гривен. В министерстве отчитались, что все соцвыплаты, расходы на оборону, обслуживание государственного долга, а также дотации местным бюджетам - все эти выплаты сделаны в соответствии с графиком.

Между тем расходы по общему фонду составили чуть более 940,5 млрд грн, что на 101 млрд меньше росписи. В процентном соотношении уменьшение зафиксировано на 9,7%.

Ранее сообщалось, что завод «Артем» получил 49 млн гривен из госбюджета. Их должны потратить на разработку артиллерийских боеприпасов и поставки неуправляемых авиационных ракет.

Также мы писали и о том, что госбюджет планируют наполнить пользуясь азартных игр. Такое предложение внесено в доработанный ко второму чтению заседания проект Государственного бюджета на 2021. В Кабмине хотят наполнить часть специального фонда благодаря налогообложению азартной сферы бизнеса, которое будет реализовано в виде продажи лицензий на осуществление деятельности.