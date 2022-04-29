Дефицит бюджета 2020 – сценарии развития

Украина не справляется с финансированием без помощи Международного валютного фонда. Все экономические эксперты отмечают, что в конце 2020 года в украинской казне возник серьезный дефицит средств и проблемы с его финансирования.
По его словам, последний вариант - наиболее "вероятен и разумен".
Напомним, министр финансов Сергей Марченко подтвердил информацию о том, что Государственное казначейство приостановило финансирование некоторых бюджетных расходов и программ в конце 2020 года. По его словам, значительная сумма денежных средств до настоящего времени не поступила. Речь о более чем 3 млрд долларов, которые были заложены в бюджете.
Отметим, что эксперты считают, что Украина до конца 2020 года может выйти на внешние рынки заимствований. Один лишь внутренний рынок не сможет обеспечить бюджет необходимым ресурсом.
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