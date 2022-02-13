Цифровизация поможет в борьбе с коррупцией и добавит 10–12% ВВП

Переход Украины на цифровые носители информации – цифровизация вызывает у украинцев неоднозначные мнения. О преимуществах цифровизации рассказал вице-премьер – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров. Федоров отметил, что к концу 2023 года в Украине планируют создать и наполнить все основные онлайн-реестры информации.

По словам министра, цифровизация в Украине поможет в борьбе с коррупцией и прибавит Украине 10–12% ВВП.

"В чем проблема: у нас страна живет в двух системах координат. Есть бумажная система координат, а есть электронная – и из-за этого возникает всегда определенная коррупция. Основа цифрового государства – это когда все реестры между собой обмениваются информацией. Почему люди дают бытовые взятки? Из-за того, что реестры не обмениваются данными", – объяснили министр.

Он привел пример, когда чиновник требует у человека подтверждение владения определенным имуществом.

"И ты вместо чиновника идешь в другой государственный орган. В смысле, ребята, вы за деньги налогоплательщиков работаете, обменяйтесь сами между собой информацией. Зачем мне доказывать государству, что я владею квартирой? Я же ее зарегистрировал, когда покупал", – заявил Федоров.

Он отметил, что к концу 2023 года в Украине планируют создать и наполнить все основные онлайн-реестры информации. Это, в свою очередь, поможет сэкономить существенные государственные средства, предотвратив коррупцию.

"Это десятки миллиардов гривен в год. Я считаю, что цифровизация 10–12% ВВП в год добавит точно", – сказал министр.

Также Федоров заявил, что верификация государственных реестров Украины и их интеграция позволит пресечь схемы махинаций с социальными выплатами, ущерб от которых составляет миллиарды гривен в месяц.

На форуме "Украина 30" 18 мая Федоров заявлял, что к концу 2023 года в Украине 100% государственных услуг должны предоставляться онлайн. "У нас есть амбициозная цель – это достичь 100% государственных услуг онлайн за три последующих года. То есть до конца 2023 года мы хотим оцифровать все госуслуги. Эта цель является публичной, она консолидирует все министерства", – сказал он.

С августа текущего года Украина должна войти в режим paperless, отмечал президент Украины Владимир Зеленский.