Цифровая субсидия: инновационное решение для жилищно-коммунальных услуг

В Украине разработали цифровой инструмент, который автоматически будет предоставлять субсидию для жилищно-коммунальных услуг.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины, Оксана Жолнович.
В соответствии с этой инициативой, уровень тарифов на газ и электроэнергию сможет повышаться, при этом государство будет автоматически предоставлять субсидии для балансировки роста цен. Это решение применимо к гражданам, чей платеж за коммунальные услуги превышает 15% от их дохода.
Министерство социальной политики разработало цифровой инструмент, который начнет функционировать с ноября текущего года. Этот инструмент автоматически уведомит тех, кто имеет право на субсидию, и обеспечит их доступ к соответствующей поддержке. В бюджете на 2024 год предусмотрены средства в размере 50 миллиардов гривен для реализации данной инициативы.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины, Оксана Жолнович.
В соответствии с этой инициативой, уровень тарифов на газ и электроэнергию сможет повышаться, при этом государство будет автоматически предоставлять субсидии для балансировки роста цен. Это решение применимо к гражданам, чей платеж за коммунальные услуги превышает 15% от их дохода.
Министерство социальной политики разработало цифровой инструмент, который начнет функционировать с ноября текущего года. Этот инструмент автоматически уведомит тех, кто имеет право на субсидию, и обеспечит их доступ к соответствующей поддержке. В бюджете на 2024 год предусмотрены средства в размере 50 миллиардов гривен для реализации данной инициативы.
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